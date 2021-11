Nuovo appuntamento domani, sabato 6 novembre, a Castelfranco Emilia con il ciclo di incontri formativi per il Controllo di Vicinato. Nel pomeriggio, infatti, a partire dalle 15.00, presso il circolo La Fattoria di Gaggio in via Mavora 121, è in programma una nuova sessione aperta a tutta la cittadinanza che dà seguito ai corsi avviati nei giorni scorsi per la preparazione di nuovi volontari destinati proprio al controllo del territorio.

“Le politiche della sicurezza che da anni portiamo avanti si basano da sempre sulla partecipazione dei Cittadini e sull’integrazione dei sistemi, e questo è per noi un aspetto distintivo ed imprescindibile – ha dichiarato il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano aggiungendo che – investire sulle persone non è mai sbagliato, sopratutto quando parliamo di sicurezza, come ho sottolineato anche recentemente a margine della consegna del Premio del Forum Italiano Sicurezza Urbana. Sono anni che a Castelfranco Emilia stiamo seguendo questo percorso e la nostra strategia ci sta dando ragione. A confermarlo – ha detto ancora il Primo Cittadino – anche i dati della criminalità, in controtendenza nel nostro territorio. Ovviamente non mancheranno mai gli investimenti di natura tecnologica come stiamo già facendo, ma continueremo a puntare sulle persone e sulla coesione sociale, il bene più prezioso e durevole che abbiamo”.

Chi fosse interessato, può presentarsi direttamente: la “lezione”, come sempre, sarà tenuta dagli Agenti del Comando di Polizia Locale. Ingresso con green pass.