I piloti del Ducati Lenovo Team sono tornati in azione quest’oggi sugli spettacolari saliscendi dell’Autodromo Internacional do Algarve di Portimao (Portogallo), per disputare il venerdì di prove libere del diciassettesimo e penultimo appuntamento della stagione MotoGP 2021: il Gran Premio Brembo dell’Algarve.

Sulla stessa pista che lo scorso aprile aveva già ospitato il Mondiale in occasione del GP del Portogallo, sia Pecco Bagnaia che Jack Miller si sono trovati subito a loro agio in sella alle Ducati Desmosedici GP, chiudendo rispettivamente in seconda e terza posizione il turno di FP1 disputato questa mattina.

Approfittando delle ottime condizioni meteo, con cielo sereno e temperature dell’asfalto miti, entrambi i piloti hanno potuto lavorare con costanza sul set up delle moto e sulla scelta degli pneumatici per la gara di domenica. Nel pomeriggio il vento si è intensificato, disturbando i piloti in pista, ma sia Pecco che Jack hanno saputo riconfermare i piazzamenti del mattino nei minuti finali della FP2, segnando i loro miglior tempi di giornata con la gomma soft. Bagnaia ha chiuso quindi il venerdì al secondo posto complessivo grazie ad un crono di 1:39.522, mentre Miller è in terza posizione, staccato di soli 89 millesimi dal compagno di squadra.

Domattina, i piloti del Ducati Lenovo Team avranno l’occasione di migliorarsi ancora nel turno di FP3, in programma alle ore 9:55 locali, prima di disputare le qualifiche a partire dalle ore 14:10 locali (15:10 in Italia), al termine della FP4.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 2° (1: 39.522)

“Oggi mi sono divertito davvero molto e sono soddisfatto di questa prima giornata a Portimão. Su questa pista il ritmo è sempre elevato, ma fin da subito siamo riusciti ad avere un passo molto costante. Nonostante nel pomeriggio si sia alzato il vento, disturbandoci un po’, abbiamo comunque segnato un buon tempo e nei prossimi due giorni sembra che le condizioni meteo debbano migliorare. In ogni caso siamo messi bene: domani proveremo a fare ancora qualche passo avanti, ma in generale non abbiamo grosse modifiche da fare sulla moto. Sono fiducioso e pronto per disputare una buona qualifica”.

Jack Miller (#43 Ducati Lenovo Team) – 3° (1:39.611)

“Sono molto contento di essere tornato qui a Portimão: per noi è stato un venerdì positivo e spero di poter proseguire così fino a domenica. La moto funziona bene e mi sono sentito a mio agio fin da subito. Questa mattina abbiamo provato la gomma media mentre nel pomeriggio abbiamo girato con la gomma dura, per poi montare la soft nei minuti finali e provare un time attack. Purtroppo, rispetto al mattino ho faticato un po’ di più nella FP2 a causa del vento, ma sembra che domani e domenica le condizioni saranno migliori. Il focus principale per la giornata di sabato sarà continuare a lavorare sul passo gara e cercare di rimanere nella top ten in FP3 per poter puntare a un buon piazzamento in griglia per la gara.”