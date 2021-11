A partire dalla prossima settimana, i cittadini del Comune di Crevalcore che hanno dei pagamenti in sospeso con l’Amministrazione comunale riceveranno delle telefonate di sollecito in merito al pagamento della Tari degli scorsi anni.

“L’Amministrazione Comunale – afferma il Sindaco Marco Martelli – ha messo in campo un intervento che ha come obiettivo primario quello di far sì che ogni cittadino contribuisca in modo dovuto ai costi di servizi di cui ha già fruito. Questo consentirà di evitare che il costo di questi servizi ricadano poi sulla fiscalità generale, e quindi sui cittadini che già si sono fatti responsabilmente carico della propria quota di compartecipazione.”

Per attuare tale operazione, l’Amministrazione Comunale ha dato incarico alla ditta specializzata CERVED GROUP SPA che, dalla prossima settimana, provvederà ad effettuare delle chiamate telefoniche di sollecito agli utenti morosi in relazione al pagamento della TARI.

Gli incaricati, che si identificheranno chiaramente, daranno indicazioni in merito alle modalità di pagamento della quota in sospeso. Verranno inviati i corrispondenti moduli F24, via mail o via posta ordinaria, per effettuare il pagamento che riporterà il codice ente, oppure, in caso di rateizzazione della somma dovuta, verrà data indicazione di effettuazione del bonifico che dovrà essere effettuato esclusivamente alla Tesoreria del Comune, ovvero all’Iban riportato sul sito istituzionale.

Per ogni dubbio, o verifica sulla effettiva autenticità del sollecito ricevuto, i cittadini possono rivolgersi immediatamente all’Ufficio tributi ai seguenti numeri: 051/988418 oppure 051/988507.

“Proseguiamo nella nostra azione che vuole portare ad una gestione sempre più accurata e attenta dei nostri bilanci. Come Amministrazione, consapevoli della particolare situazione che stiamo attraversando, continueremo ad individuare le strade migliori per consentire ai cittadini morosi di poter rientrare con piani personalizzati nei criteri e nei tempi. Tuttavia la “Campagna equità”, che si articolerà su varie progettualità e tempistiche, prevede questo primo intervento come prima, necessaria azione di equità verso tutta la cittadinanza.”