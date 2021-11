Sabato 6 novembre alle ore 10, al teatro Astoria si svolgerà il primo dei due incontri programmati dall’amministrazione comunale per incontrare i cittadini di Fiorano Modenese.

Il sindaco, Francesco Tosi, e la Giunta presenteranno i dati principali della programmazione comunale per il prossimo triennio, in particolare il bilancio di previsione 2022. Sarà anche l’occasione per fare proposte e segnalazione e per chiedere informazioni su argomenti di interesse.

L’incontro sarà ripetuto giovedì 11 novembre alle ore 20.30 presso Casa Corsini.

Per partecipare agli incontri è necessario il green pass, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Saranno rispettate tutti i protocolli anti-contagio.

Nel messaggio vocale di invito, inviato ai fioranesi, il Sindaco sottolinea che “Sarà l’occasione per un confronto sulle più importanti tematiche del nostro paese…Spero di incontrarvi numerosi… “.