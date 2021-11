Iniziali condizioni di cielo sereno ma con tendenza ad aumento della nuvolosità nella mattina a partire dai settori occidentali. Variabilità dal pomeriggio con nubi compatte alternate a temporanee schiarite. Nuvoloso dalla sera con possibilità di isolate piogge in Romagna nel corso della notte. Temperature minime in decisa diminuzione con valori tra i 4-5 gradi delle città emiliane e i 7-9 gradi della costa; valori attorno ai 2 gradi nelle aree extraurbane. In diminuzione anche le massime su valori tra 13 e 15 gradi. Venti deboli occidentali, tendenti a provenire dalla sera dai quadranti settentrionali. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento dalla notte.

(Arpae)