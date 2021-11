I carabinieri della stazione forestale di Carpineti, nell’ambito dell’attività di controllo dei terreni demaniali ricadenti nella giurisdizione dell’Appennino reggiano, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, un 64enne reggiano, titolare di un’azienda agricola nella provincia di Reggio Emilia, in quanto ritenuto responsabile del reato di invasione di terreno pubblico al fine di trarne profitto.

Dalle indagini svolte dai carabinieri della stazione forestale di Carpineti è stato accertato che il 64enne, in qualità di socio e rappresentante di una società agricola della provincia, aveva occupato per fini agricoli, sin dalla scorsa primavera, un terreno ubicato nel comune di Baiso di proprietà del demanio pubblico dello Stato, senza che il terreno fosse nella reale disponibilità dell’impresa agricola occupante. I carabinieri della stazione forestale di Carpineti inoltre, nell’ambito delle indagini svolte, hanno contestato all’imprenditore agricolo una sanzione amministrativa pari a € 400, pagabili in misura ridotta, per l’utilizzo di aree del demanio idrico senza concessione regionale, essendo contravvenuto all’art. 21, comma 1 della Legge regionale 4/2007.