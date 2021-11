Alla Sala Polivalente di Praticello di Gattatico, prosegue la storica Rassegna di teatro dialettale “Dante Aimi”, giunta quest’anno alla 29ma edizione. Sabato 6 novembre, con inizio alle ore 21:00, è di scena il Teatro Aperto di Moglia che presenterà “Al marè ad me fioel”, due atti comici di Daniele Falleri per la regia di Gabriele Maretti.

La commedia racconta la storia di Alessandro e Francesco, due ragazzi in procinto di sposarsi: presi da uno scrupolo di onestà e orgoglio, i due decidono di convocare le coppie dei rispettivi genitori per rivelargli non solo la propria omosessualità, ma anche l’imminente matrimonio.

L’annuncio si rivela esplosivo: le nozze saltano, le coppie scoppiano e con colpi di scena pirotecnici si scopre che ogni singolo genitore nasconde scheletri nel proprio armadio…

Il Teatro Aperto di Moglia è una grande compagnia mantovana che da anni calca i palcoscenici con grande passione: i loro personaggi caratteristici e le loro commedie romantiche non hanno mai deluso le aspettative del pubblico.

Lo spettacolo si terrà presso il Centro Culturale Polivalente di Praticello di Gattatico (via Cicalini, 14), con inizio alle ore 21:00.

Prevendita in biglietteria: martedì e giovedì 17:00-19:00, sabato e domenica negli orari di apertura del cinema teatro.

Per info o prenotazioni: 349 666 8598 / 0522 678070 / www.polivalentegattatico.it