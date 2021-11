Domenica prossima, 7 novembre, la ditta incaricata procederà con la potatura urgente delle alberature comunali radicate a confine della linea ferroviaria Modena-Sassuolo (nel tratto prospiciente la Circonvallazione N/E, all’altezza dell’autolavaggio) le cui ramificazioni interferiscono con i conduttori della linea di trazione elettrica.

La giornata di domenica è stata scelta in accordo con FER poiché, in quel giorno, non transitano treni nella fascia oraria 9,45-12,10 dando in questo modo alla ditta la possibilità di ultimare i lavori senza alcun disagio per gli utenti della ferrovia.