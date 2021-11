Ha pubblicato una inserzione sul web per vendere a 100 euro una bicicletta usata per bimbo, ma anziché ricevere i soldi si è ritrovato il conto svuotato di ben 500 euro. E’ stato contattato da una sedicente acquirente, disponibile ad effettuare immediatamente il pagamento tramite ricarica del conto attraverso postazione ATM. In contatto telefonico con la donna, la vittima – un 67enne residente nel reggiano – ha ripetuto due volte l’operazione. Alla richiesta di ripeterla una terza volta, l’uomo si è insospettito, accertando di aver ricaricato di ben 500 euro un conto corrente.

A questo punto la vittima del raggiro si rivolgeva ai carabinieri della stazione di Cavriago, formalizzando la relativa denuncia per truffa. Dopo una serie di riscontri, i militari reggiani risalivano ad una 52enne residente nella provincia di Roma con specifici precedenti di polizia, a carico della quale venivano acquisiti incontrovertibili elementi di responsabilità in ordine al reato di truffa, per la cui ipotesi veniva denunciata.