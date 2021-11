Allo scalo aeroportuale “G. Marconi” di Bologna, la continua attività dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha permesso di individuare e trarre in arresto, per traffico internazionale di stupefacenti, un cinquantaquattrenne di origine tanzaniana in arrivo da Johannesburg via Dubai.

Il passeggero, immediatamente segnalato dall’unità cinofila in forza al Reparto della Guardia di Finanza, è stato sottoposto a controllo dai militari presenti e dai funzionari doganali ed ha, da subito, manifestato particolari segnali di nervosismo che hanno indotto gli operanti a svolgere più approfonditi accertamenti.

Nei doppifondi ricavati nelle cuciture dei trolley, sono stati rinvenuti nove involucri sottovuoto con circa kg 12 di sostanza stupefacente risultata essere eroina.

L’illecita immissione sul mercato della stessa, secondo stime prudenziali, avrebbe fruttato un milione di euro circa.

Il trafficante è stato arrestato e associato presso la Casa Circondariale di Bologna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.