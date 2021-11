Si svolgerà domenica 7 novembre a San Felice sul Panaro la commemorazione del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale. Si comincia alle 10.45 con il raduno del “Comitato comunale permanente per la Memoria e le Celebrazioni” e delle autorità presso il Parco Marinai d’Italia e con l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro.

Alle 11 sarà deposta un’altra corona di alloro al monumento ai Caduti in piazza Castello, dove ci sarà anche il saluto del sindaco Michele Goldoni. Alle 11.15 breve corteo con partenza da piazza Castello, via Mazzini, pedonale fino alla chiesa parrocchiale di piazza Italia. Alle 11.30 sarà celebrata una messa presso la chiesa. La partecipazione alla cerimonia è a invito in quanto verrà svolta in forma ridotta, vista l’emergenza sanitaria. Ricordiamo che lo scorso 28 luglio il Consiglio comunale di San Felice sul Panaro ha deliberato all’unanimità di conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto di cui quest’anno ricorre il centenario della traslazione e tumulazione all’Altare della Patria a Roma.