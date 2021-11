Alla vista di una pattuglia dei carabinieri si è dato alla fuga; raggiunto dagli operanti è andato in escandescenza aggredendo i militari per non farsi trovare le dosi di stupefacente e il bilancino di precisione che occultava negli slip. Per questi motivi, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, i carabinieri della sezione operativa radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna un 14enne reggiano, al quale hanno sequestrato circa 5 grammi di marijuana suddivisi in tre dosi e un bilancino di precisione che il ragazzino nascondeva negli slip indossati.

E’ accaduto ieri intorno alle ore 16.00 quando una pattuglia della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia, con auto civetta ed in abiti borghesi, nel transitare lungo via De Gasperi in città notavano un giovane sostare con fare sospetto sotto al porticato di un palazzo col cappuccio tirato sulla test. Optato per procedere al suo controllo il giovane dapprima si mostrava collaborativo ma alla richiesta se detenesse qualcosa di illecito si dava alla fuga in direzione idi un parco pubblico. Raggiunto dai carabinieri, opponeva resistenza attiva scalciando e sferrando pugni alla cieca, alcuni dei quali andati a segno ma che non arrecavano lesioni agli operanti.

Una volta immobilizzato il minorenne tornava collaborativo, estraendo dalle mutande una busta in plastica contenente 3 involucri di marijuana del peso di 5 grammi circa e un bilancino di precisione. Condotto in caserma i militari procedevano a sequestrare quanto illecitamente tenuto dal ragazzino, segnalando la sua condotta alla Procura della repubblica presso i Tribunale dei Minorenni di Bologna in ordine ai reati di resistenza e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Lo stesso, al termine delle formalità di rito, veniva affidato ai genitori esercenti la patria potestà.