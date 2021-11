“Siete un simbolo di Modena che vince e grazie anche a voi può continuare quel percorso di successi che dall’estate sta portando l’Italia intera a distinguersi a livello internazionale”. Lo ha affermato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ricevendo assieme all’assessora allo Sport Grazia Baracchi in Municipio, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 novembre, quattro atlete che nelle scorse settimane sono salite sul podio ai Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle organizzati in Paraguay: Roberta Sasso, tesserata per la società modenese Invicta Skate, che ha conquistato due medaglie d’oro, e Arianna Ferrentino e Ludovica Riccardo (Junior Sacca) ed Elena Marchi (Polisportiva Modena Est), che hanno ottenuto la medaglia di bronzo.

L’incontro è stato preceduto dalle lettere di congratulazioni inviate nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale alle società sportive e alle atlete, in cui si sottolinea che le medaglie rappresentano “un risultato eccezionale e un motivo d’orgoglio” ed è per questo motivo che viene espresso un ringraziamento anche “per le società in siete cresciute e che vi hanno sostenuto e accompagnato nel percorso verso il successo”. Accompagnate da allenatrici e genitori, nella breve cerimonia a Palazzo comunale le quattro campionesse hanno raccontato l’esperienza emozionante del torneo iridato ad Asunción, nel Paese sudamericano, e hanno ringraziato l’Amministrazione “per la vicinanza”, alla presenza pure del delegato provinciale del Coni Modena, Roberto Gianaroli, e della presidente del comitato regionale Emilia-Romagna della Federazione italiana sport rotellistici (Fisr), Maurizia Bigi.

“Anche se eravate dall’altra parte del mondo a gareggiare vi abbiamo seguito con attenzione e soddisfazione”, ha affermato l’assessora Baracchi ricordando inoltre “il ruolo e la presenza delle strutture sul territorio”. Palestre e strutture consentono infatti agli atleti di potersi allenare nel migliore dei modi, elemento essenziale “per raggiungere i risultati e per permettere comunque l’attività sportiva, che costituisce la base da cui emergono poi le vittorie”. Lo sport, ha osservato il sindaco Muzzarelli, “consolida i legami della comunità, allontanando anche il Covid, e quindi gli investimenti sugli impianti contribuiscono a costruire la base per sviluppare quel ‘senso di squadra’ che caratterizza Modena, territorio di cui voi campionesse rappresentate una bella immagine”.

Alla fine dell’incontro le quattro atlete hanno ricevuto in dono dall’Amministrazione le medaglie della Bonissima.

Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e l’assessora Grazia Baracchi con le quattro campionesse premiate: Roberta Sasso, Arianna Ferrentino, Ludovica Riccardo ed Elena Marchi, oltre al delegato provinciale del Coni Modena, Roberto Gianaroli, e alla presidente del comitato regionale Emilia-Romagna della Federazione italiana sport rotellistici (Fisr), Maurizia Bigi