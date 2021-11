Dopo un anno di esilio forzato alla Zona Industriale di Mancasale, trasferimento che si era reso necessario per consentire lo svolgimento del campionato italiano in piena emergenza pandemica, la maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore torna in città. Ma non sarà più Corso Gabibaldi ad ospitare partenza e arrivo.

L’appuntamento è per domenica 12 dicembre, con partenza alle ore 9.00. In palio i titoli italiani Fidal, assoluti e master.

Sarà Piazza della Vittoria la nuova zona start/finish (la partenza in realtà potrebbe essere leggermente defilata rispetto alla piazza); gli organizzatori della Tricolore Sport Marathon sono al lavoro per le modifiche iniziali e finali di un percorso che, dopo un passaggio in centro, nel lungo tratto esterno resterà ancorato alla tradizione, con “giro di boa” a Montecavolo, per poi rientrare in città e concludersi in Piazza della Vittoria.

Il quartier generale non sarà più il PalaBigi di Via Guasco, alle prese con i lavori di restauro, ma Piazza della Vittoria stessa (dettagli nei prossimi giorni), che ospiterà segreteria/ritiro pettorali ed Expo Marathon. Altra novità riguarderà la Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0, la corsa non competitiva di 4,2 km in pieno centro storico, che verrà “sganciata” dalla maratona e andrà in scena l’8 dicembre alle ore 10.00. Il ricavato della Coop Charity Run sarà quest’anno destinato a tutte le onlus che faranno pervenire il proprio interesse entro metà novembre al comitato organizzatore.

Tecnicamente si tratterebbe della 26esima edizione della Maratona di Reggio Emilia, ma la “special edition” del 2020 non viene considerata effettiva; ragion per cui il 12 dicembre la Maratona di Reggio Emilia festeggerà il proprio 25esimo compleanno. E lo farà come detto assegnando i titoli italiani assoluti e master, ma anche e soprattutto riabbracciando il popolo di runner che nel 2020 non aveva potuto partecipare alla “special edition”.

Proseguono a tal proposito le iscrizioni, info: https://www.maratonadireggioemilia.it/