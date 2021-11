La Corrimutina, la corsa podistica non competitiva aperta a tutti gli appassionati del mondo sportivo di base, alle famiglie e alle scuole, non si svolgerà come di consueto la prima domenica di novembre ma slitterà al 29 maggio dell’anno prossimo. Obiettivo della riprogrammazione è disporre dei prossimi mesi per poter organizzare al meglio un evento “rispettoso delle normative anti-Covid per la sicurezza di tutti e per la pratica delle sane abitudini sportive: perché correre è bello e fa bene e farlo insieme è ancora più bello”.

Lo affermano i promotori dell’evento sportivo, annunciando che al posto del tradizionale appuntamento autunnale ci sarà appunto quello primaverile. Una scelta, afferma l’assessora allo Sport Grazia Baracchi, che, “nonostante le difficoltà dovute al Covid, permette di mantenere una manifestazione a cui i modenesi sono particolarmente affezionati. L’evento ha sempre rappresentato una bella festa non solo per i podisti, ma anche per le scuole”. L’appuntamento di maggio 2022 è peraltro solo una delle iniziative incluse nel calendario, ancora in corso di definizione da parte del Coordinamento podistico modenese insieme all’assessorato allo Sport, di corse podistiche e di camminate, come quelle ospitate dai quartieri, capaci di unire sport e socialità.

Organizzata da un comitato che mobilita centinaia di volontari e vede riuniti gli enti di promozione sportiva Aics, Csi e Uisp, il Comitato podistico modenese (rappresentato dai Atletica Ghirlandina e Podistica interforze), La Fratellanza, Modenacorre.it, portale web di riferimento per la corsa a Modena e Reggio Emilia, e Croce rossa, col sostegno delle realtà del mondo produttivo e culturale modenese, la Corrimodena, poi divenuta dal 2017 Corrimutina e affiancata dalla gara competitiva Mezza di Modena, da oltre quarant’anni portava sulle strade di Modena migliaia e migliaia di “runners” di ogni livello. Annullata l’edizione 2020 a causa del Covid, anche per il 2021 l’emergenza sanitaria ha influito sull’organizzazione della manifestazione: “La preparazione di un’iniziativa con tanta partecipazione richiede mesi di anticipo – spiegano gli organizzatori – e sicuramente ancora a settembre non era possibile prevedere l’andamento della pandemia, né era ipotizzabile il consueto coinvolgimento delle istituzioni scolastiche impegnate per la ripresa delle lezioni in presenza”.

Si è scelto, quindi, di rinunciare all’edizione autunnale 2021, rimodulandola e riprogrammandola per la prossima primavera. “Non mancheranno le sfide in questa ripartenza – sottolineano i promotori dell’appuntamento – come la definizione di un percorso che ritorni a ‘impossessarsi’ pienamente del centro cittadino, il rilancio della collaborazione con gli istituti scolastici e, soprattutto, la gestione di un evento pienamente rispettoso delle misure anti-contagio”. Obiettivo della Corrimutina è mantenere un modello di iniziativa sportiva e sociale, aperta a una partecipazione trasversale, che promuove la salute e un sano stile di vita ma anche la città di Modena.