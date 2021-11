Intorno alle 4.00 di oggi 3 novembre, i Vigili del fuoco con due squadre dalla centrale, assieme ai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, sono intervenuti in via Matilde di Savoia del capoluogo reggiano dove, per cause ancora all’esatto vaglio, si era sviluppato un incendio che ha distrutto una Ford Focus di proprietà di un 47enne di origine veneziana abitante a Reggio Emilia. Le fiamme hanno lambito anche la Renault Clio di un cittadino senegalese 53enne, rimasta lievemente danneggiata. I danni causati dall’incendio sono in corso di esatta valutazione. Sulla vicenda i Carabinieri reggiani hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura reggiana, finalizzate ad accertare con chiarezza i fatti.



