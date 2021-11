A seguito delle verifiche tecniche, la commissione ha stabilito l’ampliamento della capienza di 3.195 posti per la RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo), portandola quindi da 100.000 a 103.195.

L’arena verrà inaugurata il 4 giugno 2022 da “30 anni in un Nuovo Giorno”, l’evento live di Luciano Ligabue, già sold out in prevendita da oltre un anno con 100.000 biglietti venduti.

Gli ulteriori biglietti saranno disponibili dalle ore 16.00 di domani, giovedì 4 novembre, su ticketone.it e ticketmaster.it

Per info: friendsandpartners.it, ligabue.com e rcfarena.com