Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne della stazione di Parma.

La suddetta stazione sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna, nelle due notti consecutive di mercoledì 3 e giovedì 4 novembre, con orario 21:00-5:00, per consentire programmati lavori di pavimentazione.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Fidenza sulla stessa A1 o alla stazione di Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia, di competenza S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana.

Sul R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova – Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 novembre, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio / A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro / A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7 bis “SS64 per Ferrara” e rientrare dallo stesso, in direzione di Casalecchio.