Nuvolosità estesa con piogge deboli diffuse, più probabili in mattinata sul settore centro-orientale della regione e in serata su parte di quello orientale; sui rilievi i fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Nella notte esaurimento delle precipitazioni. Temperature in lieve aumento le minime e comprese tra i 9 gradi della pianura occidentale e 12 gradi della costa; in lieve diminuzione le massime sul settore occidentale con valori tra i 13 gradi delle province occidentali e i 19 gradi della Romagna. Venti deboli in prevalenza orientali sulla pianura emiliana, deboli meridionali altrove con rinforzi sui rilievi e sul mare. Mare da poco mosso a mosso, fino a molto mosso sulla costa ferrarese in serata.

(Arpae)