Questo week end și sono svolti a Ponte di legno (BS) i Campionati europei di tiro con l’arco.

La compagnia di Artemide di Reggio Emilia ha partecipato con passione a questi due giorni di gara, tosti ed emozionanti, con risultati soddisfacenti per Alberto Davoli che si è classificato campione Europei 2021. Elena Zini vicecampionessa Europei per il secondo anno consecutivo e Cinzia Marchetti alla sua prima esperienza al campionato europeo ha conquistato un onorevole quarto posto. Ottimi risultati anche per Luca Benevelli e Silvano Montanari.

Sempre questo week end la compagnia di Artemide ha presenziato con un area prove di tiro alla festa del Cicciolo balsamico di Albinea, cercando di trasmettere la passione per questo sport a grandi e piccini.

“Passione, sport e amicizia rendono le giornate speciali”.