Dall’8 novembre modifiche ad orari e percorsi del trasporto pubblico locale tra Sassuolo e Castellarano, nell’ottica di migliorare la mobilità casa-scuola di tanti studenti castellaranesi.

“Grazie alla collaborazione tra Comune di Castellarano ed Agenzia della Mobilità — commenta l’assessore con delega alla scuola Paolo Iotti — che ha accolto le richieste di modifica avanzate grazie all’ascolto delle criticità sollevate dalle famiglie, facciamo un’ulteriore passo in avanti nel rendere il trasporto pubblico locale più a misura di studente.”

In particolare, dall’8 novembre la corsa 88512 dall’istituto Baggi di Sassuolo partirà alle 13:47 e non più dalle 14:02, non effettuerà più la fermata Sassuolo – Via Bologna e transiterà invece su Via Radici in Monte nel centro di Roteglia, effettuando tutte le fermate presenti.

Inoltre per gli studenti del Baggi in uscita due giorni a settimana alle 12:55, e che ne abbiano fatto richiesta, è stata concessa l’uscita anticipata alle 12:50 affinché possano prendere il bus 88506 in partenza alle 12:58.

“In questo modo sarà possibile recuperare un quarto d’ora in più ogni giorno. — fa notare Iotti — Ci siamo fatti carico e continueremo per quanto possibile di farci carico delle segnalazioni dei cittadini e di portarle ai vertici organizzativi del trasporto provinciale.”

Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito Seta Web, agenzia per il trasporto di Modena e Reggio Emilia.