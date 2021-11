Mercoledì 3 novembre alle ore 21 alle Officine Culturali di Nonantola (Via Provinciale Ovest, 57) per la rassegna Salto Nel Suono è in programma “Live in Modena” Quarant’anni di concerti nella città del rock. Ospiti della serata: Roberto Menabue, Roberto Franchini e Stefano Piccagliani.

“Live in Modena” E’ una pubblicazione che per la prima volta ripercorre la grande storia d’amore tra Modena e il rock a partire dagli anni Ottanta.

Nel libro Modena viene inquadrata come una delle capitali dei concerti rock in Italia, divenendo una tappa obbligata per tutti gli appassionati di serate memorabili.

La serata è un’occasione per incontrare gli autori che a questo tema hanno dedicato tempo e ricerca, pubblicando su carta stampata le cronache, le immagini, i racconti, gli aneddoti e le leggende di alcuni dei concerti più colossali passati a Modena nell’ultimo quarantennio, dagli U2 a Sting, dai Simple Minds ai Pink Floyd passando per Prince, i Guns&Roses, i Nirvana, i Radiohead fino ai Blur e agli Oasis e a centinaia di altri gruppi che segnarono un’epoca e che sono stati tutti meritoriamente censiti.

Informazioni: L’evento si svolgerà nel rispetto delle regole sanitarie anti-Covid. Ai partecipanti sarà richiesto di esibire il Green-Pass Covid-19.

E’ consigliata la prenotazione – Email: biblioteca@comune.nonantola.mo.it

tel. 059 549700