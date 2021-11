25 indagati e 3.500 persone controllate. 33 violazioni amministrative elevate, 14 veicoli ispezionati. Sono questi i risultati dell’attività del Compartimento polizia ferroviaria per l’Emilia-Romagna nell’ultima settimana, che ha visto impegnate sull’intero territorio regionale più di 309 pattuglie in uniforme e in abiti civili, con 65 treni presenziati.

Nella giornata di martedì 26 ottobre, il Servizio Polizia Ferroviaria ha disposto l’operazione “Stazioni Sicure” finalizzata, oltre che ai consueti servizi di prevenzione, ad incrementare i livelli di sicurezza tramite misure che vadano ad implementare il dispositivo ordinario di controllo, anche mediante l’effettuazione di verifiche “a campione”.

Durante tale controllo sono state identificate 571 persone, sono state elevate 13 contravvenzioni e sono state denunciate 5 persone per violazione al foglio di via obbligatorio, rifiuto di generalità, violazioni alla normativa sugli stranieri.