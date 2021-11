Continuano anche nel mese di novembre i festeggiamenti per i 40 anni compiuti dalla Ludoteca comunale e i 10 anni del BLA, l’edifico che ospita Biblioteca, Ludoteca e Archivio comunale, in via Silvio Pellico 9-11. In programma ancora attività ed eventi dedicati al gioco per adulti e bambini, organizzati dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con associazioni del territorio.

Ritornano tutti i martedì e giovedì del mese i laboratori creativi per bambini e ragazzi fino ai 12 anni, dalle 17 alle 18.30 in ludoteca, con divertenti attività. L’iscrizione è obbligatoria entro la settimana precedente a quella del laboratorio scelto, alla mail ludoteca@fiorano.it o al telefono 0536-833414 (lunedì-martedì-giovedì 16-19 sabato 9-13).

Giovedì 4 e 18 novembre torna ‘Nati per giocare’, serata di giochi da tavolo in ludoteca per adulti e giovani over 14 anni, organizzata da Balena Ludens, dalle ore 21 alle ore 24. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento 20 posti disponibili.

Domenica 7 novembre prendono finalmente vita al BLA i libri e i personaggi votati nel mese di ottobre con ‘Book Game Esperience’, il divertente gioco-esperienza teatrale per ragazzi da 11 a 18 anni che unisce teatro, libri e gioco. Repliche ogni mezz’ora dalle 14.00 alle 18.00. Accesso gratuito e prenotazione obbligatoria (0536 833403, biblioteca@fiorano.it)

Martedì 9 novembre, dalle 20.30 alle 22.30, secondo incontro per insegnanti, educatori e genitori, con Andrea Ligabue, ludologo del Game Science Research Center Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per imparare facendo una semplice metodologia di didattica ludica. Prenotazione obbligatoria per un massimo di 20 posti.

Infine domenica 21 novembre, dalle 16 alle 18, tutti nella ‘Escape Room al BLA’ per tentare tra enigmi e misteri di uscire dalla ‘stanza’. Max10 partecipanti.

Per accedere al BLA sarà necessario essere in possesso di green pass. La disposizione non si applica alle persone escluse per età dalla campagna vaccinale (under 12) e agli altri soggetti esenti.

Nelle domeniche di apertura i servizi di prestito e restituzione libri e giochi non saranno aperti.

Per informazioni: 0536 833403 biblioteca@fiorano.it, 0536 833414 ludoteca@fiorano.it.