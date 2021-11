Giovedì 4 novembre si celebra anche a Reggio Emilia la ‘Giornata dell’unità nazionale e delle Forze armate’.

Le commemorazioni in programma in città sono promosse da Comune e Provincia di Reggio Emilia, Prefettura, Comando Militare Esercito Emilia Romagna, Comitato Democratico Costituzionale e Comitato Coordinamento fra le Associazioni d’Arma e combattentistiche.

Alle ore 10, nella Basilica della Madonna della Ghiara si celebra la messa in suffragio ai caduti, al termine della quale, partendo da corso Garibaldi un corteo raggiunge piazza Martiri del 7 Luglio dove, alle ore 10.55, è prevista la deposizione di una corona al monumento ai Caduti della Resistenza. A seguire in piazza della Vittoria deposizione di una corona al monumento ai Caduti di tutte le guerre e si portano gli onori ai gonfaloni e ai labari.

Dopo la lettura dei messaggi del presidente della Repubblica e del ministro della Difesa, il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, a nome degli enti locali, porterà il saluto alle Forze armate.

Al termine letture di alcuni brani e poesie da parte di studenti della scuola secondaria di primo grado ‘Manzoni’.

La cerimonia sarà accompagnata dalle musiche della Fanfara dei Bersaglieri.

LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN CENTRO STORICO

Giovedì 4 novembre 2021, dalle ore 10.30 alle ore 11 circa, per consentire lo svolgimento delle celebrazioni per la ‘Giornata dell’unità nazionale e delle Forze armate’, si potranno verificare rallentamenti e brevi sospensioni della circolazione stradale per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo, sotto il controllo di personale preposto a tale servizio in: corso Garibaldi, piazza Gioberti, via Emilia Santo Stefano, piazza del Monte, via Crispi, piazza Martiri 7 Luglio, piazza della Vittoria.