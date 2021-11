Si trovavano a percorrere via Matteotti del comune di Scandiano quando giunti all’altezza di via Corti sono stati avvicinati da due ragazzi che li hanno bloccati. Sono quindi stati strattonati e derubati di 20 euro dai due che, ottenuti i soldi, si sono dileguati per le vie del paese. Vittime di quest’episodio di microcriminalità due sedicenni reggiani che hanno raccontato la loro disavventura a una pattuglia dei carabinieri di Scandiano. I militari appreso l’accaduto, successivamente formalizzato in caserma con una denuncia, si sono posti alle ricerche dei responsabili rintracciando un giovane corrispondente per caratteristiche fisiche e abiti indossati a uno dei due rapinatori.

Condotto in caserma il giovane, un 17enne residente nel reggiano, veniva riconosciuto dalle due vittime come uno dei due giovani che poco prima li avevano rapinati. Per questi motivi con l’accusa di concorso in rapina i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna un minorenne di 17 anni residente in provincia di Reggio Emilia. Le indagini dei carabinieri ora proseguono per risalire al complice riuscito a dileguarsi. Il provento della rapina costituito da una banconota da 20 euro non è stato recuperato.

Il fatto di cui sono rimasti vittima i due minori si è verificato intorno alle 21,00 del 30 ottobre scorso. Per identificare il complice, i carabinieri stanno monitorando la stretta cerchia di amicizie e frequentazione del 17enne denunciato.