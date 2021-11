Quattro feriti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13:00 in via Viazzolo Lungo a Guastalla, dove un furgone ha tamponato un’autovettura facendola finire fuori strada. I vigili del fuoco hanno soccorso le due persone rimaste bloccate all’interno dell’autovettura, una coppia poco più che trentenne, affidandole ai sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto all’ospedale di Reggio Emilia; non sono in pericolo di vita. Anche due degli occupanti il furgone, entrambi stranieri, sono stati accompagnati all’Ospedale di Guastalla per essere medicati. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Guastalla.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013