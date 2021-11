Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, tendenza ad aumento della nuvolosità di tipo alta e stratificata durante la giornata. Addensamenti più consistenti lungo il crinale appenninico nella sera potranno dar luogo a deboli precipitazioni sui rilievi occidentali. Temperature minime in flessione con valori compresi tra i 9 gradi sulle pianure centro occidentali e tra 10/12 gradi lungo la costa. Massime in aumento, con valori tra i 15/16 gradi del centro-ovest piacentino e i 16/19 gradi della Romagna. Venti inizialmente deboli occidentali, tendenti ad aumentare di intensità e a disporsi da sud ovest dal pomeriggio, con rinforzi di burrasca sul crinale appenninico. Mare inizialmente mosso o molto mosso, con moto ondoso in diminuzione, in particolare lungo la costa della Romagna.

(Arpae)