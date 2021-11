Giovedì 4 novembre, alle ore 12.30, nella Sala del Tricolore del Municipio (piazza Prampolini 1) si svolge le cerimonia di conferimento della Cittadinanza onoraria di Reggio Emilia al Milite Ignoto. La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto fa seguito all’approvazione unanime del Consiglio comunale di Reggio Emilia, con la seguente motivazione: “simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e monito delle coscienze a non ripetere gli errori del passato, richiamando i valori della nostra Costituzione è divenuto simbolo del sacrificio e del valore di tutti i combattenti caduti per la Patria lottando per la libertà, la democrazia e per il valore della fratellanza che oggi più che mai deve essere rinnovato e promosso soprattutto tra le nuove generazioni”.

Nel corso della cerimonia – organizzata dal Comune di Reggio Emilia – interverranno il sindaco Luca Vecchi e il presidente del Consiglio comunale Matteo Iori. A ritirare la cittadinanza sarà il colonnello Fabrizio Ghiretti, comandante del Comando militare Esercito Emilia-Romagna.

Con questo gesto simbolico, il Comune di Reggio Emilia vuole rendere omaggio a quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati del Novecento, lottando per la libertà, la democrazia e per il valore della fratellanza che oggi più che mai deve essere rinnovato e promosso soprattutto tra le nuove generazioni.

Il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto accoglie la proposta avanzata dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) e dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor militare d’Italia a tutti i Comuni di realizzare in ogni luogo d’Italia, nell’approssimarsi del centenario della traslazione del Milite Ignoto che viene ricordata il 4 novembre 2021, il riconoscimento della “paternità” del Soldato che per cent’anni è stato volutamente ignoto e che diventerà così Cittadino d’Italia, rientrando nella simbologia che appartiene all’identità nazionale.