Quarta giornata, prima di ritorno del campionato nazionale serie A1 maschile, lo Sporting Sassuolo, che giocava in casa, con una prestazione di carattere batte Siracusa 5 a 1 e si conferma in testa al girone 2 con 8 punti e due lunghezze di vantaggio sui liguri del Santa Margherita che hanno pareggiato con Torre del Greco.

La vittoria casalinga è maturata grazie all’ottima prestazione di tutta la squadra che ha vinto 3 dei 4 singolari ed entrambi i doppi.

Questi i risultati

Nei singolari Michele Vianello ha battuto Alessandro Ingarao 62 64, Federico Bondioli ha demolito Ettore Zito 60 61, Daniel Masur ha sconfitto Yannick Philippe Maden 75 63 mentre Enrico Dalla Valle ha dovuto cedere al terzo set contro Antonio Massara, 26 75 60 per Massara il risultato finale dell’incontro.

Nei doppi, come detto, doppia vittoria con la coppia Dalla Valle/Masur che ha sconfitto il tandem Maden/Ingarao per 76 64 e la coppia Mazzoli/Vianello che ha battuto la coppia Zito/Massara per 63 62.

Con questo incontro si è concluso il ciclo casalingo dello Sporting Sassuolo che ora dovrà affrontare in trasferta le ultime due giornate del girone, la prima delle quali proprio contro Santa Margherita.