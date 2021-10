Nuvolosità diffusa con precipitazioni inizialmente deboli e localizzate, che tenderanno a divenire estese e di moderata intensità nel corso della giornata, con rovesci più intensi lungo il crinale appenninico. Dal tardo pomeriggio esaurimento dei fenomeni a partire dal settore occidentale, con tendenza a schiarite. Temperature minime in lieve aumento sul settore orientale, con valori compresi tra gli 11 gradi dell’Emilia occidentale e i 13 gradi del settore centro-orientale; massime in lieve calo e comprese tra i 12 gradi del piacentino e i 16 gradi della costa. Venti inizialmente deboli e variabili, tendenti a disporsi da meridione sui rilievi e orientali sulla pianura, rinforzando nel pomeriggio da sud-est su mare e costa. Successiva rotazione dei venti da ovest a partire dal settore occidentale. Mare moto ondoso in aumento: da poco mosso al mattino a molto mosso tra il pomeriggio e la sera.

(Arpae)