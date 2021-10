Primo stop stagionale per la Pallacanestro Scandiano nel campionato di B femminile. Dopo un primo tempo brillante, chiuso con 15 lunghezze di vantaggio, le biancoblu lottano fino alla fine nonostante l’infortunio di Fedolfi, messa kappao appena prima dell’intervallo da un brutto fallo che la costringe fuori nella seconda frazione. Non bastano i 22 punti di Brevini per evitare la rimonta piacentina, che si concretizza col parziale di 25-5 nell’ultimo quarto.

FBK FIORE BASKET VALDARDA-PALLACANESTRO SCANDIANO 65-58

PALLACANESTRO SCANDIANO: Fedolfi 8, Meglioli E. 5, Brevini 22, Bini 2, Meglioli A., Nalin ne, Teti ne, Chiletti 9, Bocchi 5, Marino 7, Pellacani. All. Piatti.

Arbitri: Desantis e Pongiluppi di Modena.

Note: parziali 15-15, 26-41, 40-53.

*************

Emil Gas non pervenuta a Casalecchio nella quarta giornata di Serie C Silver. La formazione biancoblu cade sotto i colpi del CVD Basket Club, al termine di un match dal punteggio basso dove è costretta ad inseguire fin dalla palla a due, dimostrandosi la copia sbiadita di quella che non più tardi di una settimana prima aveva dominato il match con l’Omega. Zamparelli l’unico in doppia cifra con 11 punti all’attivo, dall’altra parte sono Lelli e Veronesi a far male alla difesa reggiana.

CVD BASKET CLUB-EMIL GAS SCANDIANO 58-46

CVD CASALECCHIO: Rosa, Veronesi 15, Gibertini, Tabellini 1, Corradini 2, Taddei, Campanella 12, Righi 2, Fuzzi 2, Bertuzzi 5, Lelli 19. All. Baiocchi.

PALLACANESTRO SCANDIANO: Astolfi 5, Belli 2, Caiti 5, Corradini, Di Micco, Fikri 4, Fontanili 2, Levinskis 6, Morgotti 2, Taddei 9, Zamparelli 11. All. Baroni.

Arbitri: Volgarino e Moro di Bologna.

Note: parziali 18-10, 29-21, 42-34.