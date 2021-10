“Nel complesso la Maratona è stata un evento molto partecipato, un segnale di ripartenza. Ci sono stati disagi ai quali andrà assolutamente posto rimedio in un’eventuale prossima edizione. Sia in termini di percorso che di informazione preventiva.

Ringraziamo i volontari e le forze dell’ordine che in una giornata complessa hanno seguito con grande professionalità il tutto”.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013