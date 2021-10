E’ stato inaugurato questa mattina, durante la festa d’autunno “Ciccioli balsamici”, il nuovo percorso pedonale che collega la splendida Villa Tarabini sia con il parco Lavezza, che con il centro di Albinea.

E’ stato il sindaco Nico Giberti a tagliare il nastro, in compagnia di un gruppo di cammino che ha percorso il nuovo tracciato.

L’opera è stata fortemente voluta dall’amministrazione per mettere a sistema alcuni dei luoghi più belli e frequentati del paese. L’obiettivo è permettere ai cittadini di raggiungerli in totale sicurezza e, grazie ai lavori portati a termine, fare sia del parco che della Villa un centro di riferimento per nuove forme di turismo legate alle eccellenze enogastronomiche, ai prodotti biologici di aziende locali e per mettere tutto questo a sistema con il tessuto economico locale.

Il tracciato consiste in due percorsi che si uniscono a sud di villa Tarabini per condurre alla villa stessa. Il primo parte dalla strada provinciale 63. In questo caso si è trattato della completa riqualificazione di un percorso già esistente che è consistito nel ripristino della pavimentazione, nell’inserimento di torrette a scomparsa per la fornitura di energia elettrica nel piazzale intermedio, nel recupero degli elementi di arredo pubblico e del rifacimento del sistema di illuminazione con lampioni a Led.

L’investimento totale per le due opere ammonta a 220mila euro.

Oltre all’inaugurazione, la giornata è stata caratterizzata dalla festa d’autunno. In tanti sono affluiti in piazzale Lavezza per assistere alla cottura dei Ciccioli e assaggiare i tanti prodotti tipici presenti sulle bancarelle.