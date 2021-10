ROMA (ITALPRESS) – “Il cambiamento verso le energie pulite è fondamentale per ridurre le emissioni e non possiamo più rinviare questo impegno. I governi devono sostenere cittadini e imprese”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della prima sessione del G20 “Leaders’ Side-Event on “The role of the private sector in the fight against climate change”, con il Principe di Galles. “Questa transizione – ha aggiunto – rappresenta un’opportunità anche per ridurre le diseguaglianze. Dobbiamo fare “tagli ingenti alle emissioni per evitare il disastro – ha continuato il Premier italiano – alcuni di noi si stanno chiedendo come mai i nostri obiettivi sono non ambiziosi come vorremmo, noi dobbiamo ascoltare l’appello degli scienziati, dobbiamo onorare l’accordo di Parigi”.

