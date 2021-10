Un viaggio unico e straordinario fatto in camper e percorrendo 4824 chilometri in 7 giorni. Un team di 4 Soci fondatori, tra cui il Segretario Generale Nazionale Vincenzo Romeo, hanno vissuto 24 ore su 24 questo coraggioso e ambizioso viaggio. 7 giorni dedicati all’ascolto delle problematiche dei colleghi carabinieri che man mano sceglievano di associarsi. Incontri, telefonate, videochiamate, messaggi, post sui social ufficiali con interviste in diretta con i vari carabinieri e coordinatori sui canali social ufficiali di PSC ASSIEME.

Il viaggio del Tour ASSIEME 2021 ha comunicato da ogni punto d’Italia, dal tirreno all’adriatico passando dalle alpi, attraversando le grandi città e costeggiando il mediterraneo sulle strade della terra di Sicilia. Migliaia di carabinieri hanno seguito i collegamenti in diretta che accompagnavano il viaggio ora dopo ora. 170 ore di navigazione in camper che hanno aperto i primi 7 giorni di vita on-line del sito ufficiale www.pianetasindacalecarabinieri.it che in queste ore viaggia verso i 10mila accessi. Questo evento di PSC ASSIEME ha acceso un grande riflettore nella quotidianità dei Carabinieri d’Italia. Chiarezza, semplicità, coraggio, determinazione, capacità di ascolto e di dialogo presentando concrete progettualità che entro qualche mese prenderanno forma per dare servizi, assistenza, consulenza e tutela ai carabinieri associati che hanno scelto e che sceglieranno di associarsi a PIANETA SINDACALE CARABINIERI. Il Segretario Generale Nazionale, il Presidente, i Vice Presidenti, i Segretari Nazionali, i componenti del Direttivo nazionale e i coordinatori regionali ringraziano gli oltre 700 carabinieri che in questi 7 giorni hanno scelto di unirsi a PSC ASSIEME e tutti coloro che lo faranno in queste ore e nei prossimi giorni. Riferimento e risposte ai Carabinieri associati, affrontando la quotidianità della “vita da Carabiniere” elaborando idee trasformandole in progettualità e metodo per cambiare il modo di pensare, per cambiare il modo di comunicare. La partenza migliore per PSC ASSIEME non poteva che essere questa. E’ solo l’inizio di un lungo viaggio nella “vita da carabiniere “…ASSIEME.