Gara vivace, divertente e con tante occasioni al Mapei Stadium: il Sassuolo crea, ma l’Empoli vince 2-1 in rimonta al 93′. Neroverdi avanti grazie a un’autorete di Tonelli al 44′, ribaltone degli azzurri nella ripresa con Pinamonti su rigore e gol decisivo nel recupero di Zurkowski. La prima occasione del match arriva al 3′ con Pinamonti lanciato da Stojanovic, l’attaccante dei toscani entra in area e prova la conclusione con il destro, la palla colpisce l’esterno della rete.

Il Sassuolo prova a ripartire ma è ancora l’Empoli a creare:

all’11’ suggerimento di Henderson per Di Francesco che prova ad incrociare il tiro ma Consigli respinge con i pugni. Al 26′ Pinamonti centra il palo, ma il tutto viene fermato per fuorigioco. Al 36′ Sassuolo vicinissimo al vantaggio: Berardi lancia Traore, solo davanti a Vicario prova lo scavetto ma il portiere dell’Empoli con un guizzo salva. La formazione di Dionisi spinge alla ricerca del vantaggio e al 42′ ci prova Maxime Lopez, palla di poco alta. E’ il preludio del gol del vantaggio degli emiliani che arriva un minuto dopo: Frattesi recupera palla sulla trequarti e serve Traore; tiro-cross dell’ivoriano e palla che si spegne in rete dopo una deviazione di Tonelli.

Nella ripresa subito doppia occasione per l’Empoli, ma il Sassuolo si salva: prima con un salvataggio sulla linea di Ferrari su un destro al volo di Henderson, poi una gran parata di Consigli sul colpo di testa di Pinamonti. Al 54′ neroverdi vicini al raddoppio ma Traore calcia a lato da ottima posizione. Al 60′ altra ottima chance per la squadra di Dionisi: Berardi dialoga con Maxime Lopez, il centrocampista serve Scamacca a centro area ma la conclusione del centravanti viene respinta. Il Sassuolo sembra avere la gara in pugno ma all’83’ Chiriches mette giù in area Cutrone, dal dischetto va Pinamonti che non sbaglia. I padroni di casa provano a reagire ma nel recupero l’Empoli firma il sorpasso: azione sulla corsia mancina, palla dentro e gran botta di Zurkowski. Frena il Sassuolo, vince la squadra di Andreazzoli.

Empoli a pari punti con la Juventus.

Tabellino:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6 (40′ st Rogerio sv), Chiriches 5, Ferrari 5.5, Kyriakopoulos 6; Frattesi 6.5 (40′ st Muldur sv), Lopez 6.5, Traore 6.5 (26′ st Boga 6); Berardi 6, Scamacca 5.5 (17′ st Defrel 5.5), Raspadori 5.5 (26′ st Henrique 5.5).

In panchina: Pegolo, Satalino, Rogerio, Goldaniga, Peluso, Harroui, Magnanelli.

Allenatore: Dionisi 5.5.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario 6.5; Stojanovic 6, Tonelli 6, Viti 5.5, Marchizza 5.5 (35′ st Parisi sv); Haas 6 (35′ st Zurkowski 6.5), Stulac 5.5 (35′ st Asllani sv), Bandinelli 5.5 (17′ st Cutrone 6);

Henderson 6, Di Francesco 6 (44′ st Romagnoli sv); Pinamonti 7.

In panchina: Ujkani, Luperto, Isnajli, Fiamozzi, Bajrami, La Mantia, Mancuso.

Allenatore: Andrezzoli 7.

ARBITRO: Massimo di Termoli 6.

RETI: 43′ pt aut. Tonelli, 38’st Pinamonti (rig), 47’st Zurkowski.

NOTE: pomeriggio freddo, campo in ottime condizioni. Ammoniti:

Scamacca, Stojanovic, Raspadori, Pinamonti, Defrel. Angoli: 6-4 per l’Empoli. Recupero: 1′; 3′.