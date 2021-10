Confermatasi in quel di Molinella sempre sconfitta lontana dal PalaRegnani, alla Bmr Basket 2000 viene in soccorso il parquet di casa. Nella sfida domenicale (18:00) contro Forlimpopoli, il team guidato da coach Diacci ha assoluto bisogno dei due punti sia per il morale che per rimettersi in linea con le zone nobili di una graduatoria che, Imola (e Fidenza, costretta al rinvio lo scorso week end con Castelnovo) a parte, sembra ancora denotare grande equilibrio.

Contro i romagnoli, guidati dall’argento olimpico Rombaldoni, due scudetti conquistati con le maglie di Fortitudo e Siena, non sarà certo una passeggiata, ma la Bmr ha le carte in regola per far valere le sue qualità, provando a far valere ancora una volta il fattore campo.

E’ proprio il capitano della formazione ospite, nonostante la carta d’identità segni come anno di nascita 1976, è il miglior marcatore dei suoi con oltre 16 punti di media, seguito dalla guardia Brighi (13); sotto i tabelloni, invece, spiccano i centimetri di Donati, ex Tigers, Fiorenzuola ed Anzola, oltre a Bracci, visto a Lugo e Bertinoro. Gli avversari della Bmr sono reduci dal turno di riposo: in precedenza, dopo il kappao all’esordio con la Francesco Francia, hanno superato 57-52 Molinella.