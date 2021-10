Inizieranno nei prossimi giorni i lavori di ripristino, con inserimento di barriera stradale, del muro di sostegno di valle crollato a causa di un movimento franoso che da tempo crea disagi alla circolazione sulla Sp 7 Pratissolo-Felina, in località Monte Lusino di Baiso. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori da parte della ditta Zaccaria Costruzioni di Montese (MO), da martedì 2 novembre la Provincia istituirà, nell’area interessata dal cantiere, un senso unico alternato h24 con limitazione della velocità a 30 km/h. I provvedimenti rimarranno in vigore sino al termine dei lavori.



