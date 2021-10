Poco prima delle 3:30 di oggi, 31 ottobre, i vigili del fuoco – da Luzzara, Guastalla e dalla Centrale – e i carabinieri della stazione di Fabbrico, sono intervenuti in via Carso a Fabbrico, dove un autocarro è andato a fuoco. Terminate le operazioni di spegnimento dell’incendio gli operanti avevano modo di accertare che le fiamme, sviluppatesi per cause in corso d’accertamento, avevano distrutto un furgone Mercedes Sprinter intestato ad un’azienda edile di proprietà di due fratelli di 50 e 49 anni abitanti a Fabbrico.

Le fiamme hanno interessato anche due autovetture parcheggiate nelle vicinanze del furgone: una Hunday Aygo di proprietà di una 52enne del paese, andata completamente distrutta, e una Volkswagen Polo di proprietà di un 48enne di Fabbrico rimasta danneggiata. I danni sono in corso di quantificazione. Sull’episodio sono in corso indagini dei carabinieri di Fabbrico, coordinati dalla Procura reggiana.