Vi scrivo per segnalare che durante la prima prova un’auto è uscita di strada e mi ha sfondato il cancello automatico. Fortunatamente nessun ferito ma i danni sono ingenti sia all’automobile che alla casa. Incidente avvenuto in via Vandelli a Montebaranzone.

Chiediamoci se è giusto continuare con questo sport che crea solo danni e mette in pericolo la vita di piloti e abitanti.

Un abitante molto arrabbiato (per non dire altro)