In collaborazione con il Festival della Migrazione, che tornerà a Modena e a Carpi dal 4 al 6 novembre, Formigine affronta il tema della crisi migratoria nel Mediterraneo con la proiezione del docu-film “It will be chaos” (Sarà il caos). Prodotto da HBO e vincitore del Premio Emmy 2019 come Miglior documentario di attualità, “It will be chaos” – girato in presa diretta tra Lampedusa e i Balcani nell’arco di 6 anni – racconta con potente umanità la più grande crisi migratoria dal secondo dopoguerra attraverso gli occhi dei protagonisti, due rifugiati alla ricerca di una nuova esistenza.

Il documentario segue l’odissea di Aregai, eritreo sopravvissuto a un naufragio nei pressi di Lampedusa, e Wael, siriano che fugge con la famiglia lungo la rotta balcanica, attraverso un’Europa alle prese con la confusa gestione della crisi migratoria, tra politiche emergenziali e fenomeni di solidarietà dal basso, immortalando le vite in transito di migranti, comunità di frontiera, amministratori locali.

La proiezione del documentario, promossa dalle associazioni Moninga e Mediterranea Formigine con il patrocinio del Comune, è in programma mercoledì 3 novembre alle ore 20.30 presso l’Auditorium Spira Mirabilis (via Pagani 25). Saranno presenti in collegamento dall’estero anche i registi Lorena Luciano e Filippo Piscopo e la co-produttrice e funzionaria delle Nazioni Unite Sara Bergamaschi. L’accesso, con Green pass, è a ingresso libero senza prenotazioni.