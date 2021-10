Migliaia di persone in Piazza Maggiore a Bologna per protestare contro l’affossamento del Ddl Zan in Senato. Cartelli e striscioni di fronte alla basilica di San Petronio: i manifestanti si sono ritrovati per far sentire la propria voce nello stesso giorno in cui il sindaco Lepore ha fatto esporre una bandiera arcobaleno dal palazzo comunale che si affaccia sulla piazza.



