A Carlo Rivetti, presidente del Modena Calcio il premio Sciocola’ D’oro, il riconoscimento dato in ogni edizione ad una personalità che si è particolarmente distinta nel proprio campo.

“Sono molto contento di ricevere questo premio, che mi viene consegnato oggi sulla fiducia, per il percorso che abbiamo da fare con la squadra. Sono un uomo fortunato perché sono veramente riuscito a realizzare i miei sogni dalla crescita di Stone Island al Modena Calcio. – spiega Carlo Rivetti Presidente Modena Calcio – Noi siamo diventati famosi grazie al mondo sportivo. il mio legame con Modena, oltre ad averci vissuto, viene da oltre 40 anni che lavoro su questo territorio che negli anni mi ha dato tantissimo. Sono anche un grande amante del cioccolato, è una medicina per lo spirito che dà la carica. Il calcio è nel DNA della nostra famiglia, mio nonno era diventato presidente del Torino e sin da bambino per me il calcio è sempre stata una passione incredibile.

Per l’occasione è stata realizzata una maglietta della squadra, di grandezza reale, scolpita dal maestro cioccolatiere Stefano Comelli, interamente di cioccolato.

La scultura è stata realizzata da un blocco unico di cioccolato fondente bianco con degli intarsi in cioccolato colorato gialli e blu, dal peso di circa 10kg.

Prosegue fino a lunedì 1 Novembre, tra le vie del centro di Modena Sciocola’ l’evento più dolce dell’anno interamente dedicato al cioccolato artigianale proveniente da tutta Italia.