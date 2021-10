Tutto pronto a Maranello per il Rally Città di Modena: la sfida sportiva nazionale è in programma sabato 30 e domenica 31 ottobre sul territorio provinciale, con partenza e arrivo a Maranello. Sabato 30 la partenza alle 16.01 dalla zona assistenza di Ubersetto: qualche minuto dopo il passaggio delle auto per il saluto in Piazza Libertà e in serata il riordino presso il “parco chiuso” nella zona del Museo Ferrari.

Domenica 31 sempre in Piazza Libertà la conclusione del rally: alle 17.16 l’arrivo della prima vettura, a seguire le premiazioni. Sul territorio comunale sono previsti divieti di sosta e deviazioni del traffico: in Piazza Libertà, con chiusura parziale, dalle ore 7 di sabato 30 ottobre alle ore 24 di domenica 31 ottobre divieto di transito e sosta per una stecca di parcheggi lato ovest (alberi) e zona antistante Made in Red; domenica 31 ottobre divieto di transito e sosta dalle ore 15 alle 24 metà parte rialzata lato ovest (alberi) e lato sud (tratto dal “Carisma” al “Good”). Nella zona del Museo Ferrari divieto di sosta dalle ore 18 di sabato 30 ottobre alle ore 24 di domenica 31 ottobre in Via Dino Ferrari: parcheggio museo Ferrari, parcheggio lato bocciodromo e parcheggio DNA (lato museo). Un tratto di Via Dino Ferrari sarà interdetto al traffico con adeguate deviazioni all’interno del parcheggio del DNA. In occasione del rally, nelle giornate di sabato e domenica dalle 0.00 alle 24.00 sarà disponibile gratuitamente il parcheggio Ferrari con accesso da Via Verga angolo Via Abetone.