Dopo il turno di riposo alla prima giornata del girone di ritorno della Coppa Italia di serie B, che ha permesso alle ragazze di giocare e vincere in under 17, per la Rotellistica riprende il cammino nella serie B cadetta.

L’avversario sarà la capolista Amatori Wasken Lodi ( appaiata al comando con il Seregno a 12 punti), sabato, 30 ottobre, alle ore 17,00 presso l’Arcostruttura di Scandiano.

L’andata segnò il debutto stagionale per i gialloneri.

La formazione Lombarda è squadra di tutto rispetto, composta quasi per intero da atleti che si allenano con la serie A1 e che spesso vengono convocati per completare la rosa della prima squadra.

Il cammino della Rotellistica, anche se fino ad oggi non ha portato punti, risulta comunque soddisfacente poiché impostato alla crescita delle proprie atlete.

La rosa è al completo e ormai tutte le ragazze sono recuperate appieno e anche Giardina e Castaldi questa settimana sono riusciti ad allenarsi di più per trovare l’intesa con il gruppo femminile.

Questa la formazione: Greta Ganassi (V. Cap) e Chiara Pisati fra i pali mentre gli esterni saranno Giada Martino (Cap), Hasnae Belmkhair, Valeria Calia, Sophia Ferrarini, Alice Montoni, Anna Berti, Michael Giardina e Francesco Castaldi

All. Massimo Barbieri