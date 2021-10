Sport, natura, benessere, arte, movimento e divertimento sono tutti gli ingredienti per una giornata davvero ricca di appuntamenti. Sabato 30 ottobre presso il centro sportivo di Rioveggio, in via dei Campi Sportivi, si svolgeranno tante iniziative che coinvolgeranno tutti coloro che hanno il desiderio di trascorrere una giornata in armonia e socialità, ma in totale sicurezza. Ogni appuntamento è stato pensato e dedicato per tutte le fasce di età.

Per il più grandi dalle ore 10 alle ore 10.30 ci sarà pilates, subito dopo il benessere e la naturopatia e a seguire mini-trattamenti di riflessologia, quest’ultimo appuntamento solo su prenotazione. Dalle 12.30 in poi ci sarà il pranzo d’Autunno all’aria aperta.

Il pomeriggio, invece, è dedicato soprattutto ai bambini e ragazzi: si inizia alle ore 14.30 con l’Urban dance, tra Hip Pop e Breakdance. Gli appuntamenti successivi saranno solo su prenotazione: dall’approccio alla mountain bike al pattinaggio, dal tennis alla pallavolo. La festa dello sport si chiuderà con la partita di calcio, Giovanissimi 2007, tra Valsetta e Real Salabolognese.

Non solo sport, ma anche cultura: per tutta la giornata sarà possibile vedere uno spettacolo dal titolo “Casa: costruire-abitare-essere”. La mattina, dalle ore 11.30 alle ore 12 ci sarà un momento di lettura animata e movimentata tra giochi, danze e laboratori creativi (dai 3 anni). Non mancherà il riferimento ad Halloween, infatti, ci sarà “Lella la strega che storiella e Piccolo mostro” vogliono entrare in una di paura…Evento solo su prenotazione e, per chi vuole, può presentarsi con il costume più mostruoso. Successivamente ci sarà una Baby dance da paura e a seguire la merenda insieme. La giornata si concluderà con una esibizione danzante che inizierà alle 17.30 circa. La Festa dello sport di Rioveggio è organizzata da Amgels scuola d’arte e movimento e il Comune di Monzuno, In collaborazione con la Polisportiva Rioveggio, Asd Valsetta, Viva il Verde, Asd Arcibaldo, Asd Bradipi a Rotelle e Pubblica Assistenza Vado.

Per maggiori informazioni o prenotazioni basta telefonare al 3485439035 o scrive all’indirizzo info@amgelsasd.it