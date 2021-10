Nella serata di ieri la Polizia di Stato di Reggio Emilia ha effettuato un articolato intervento, iniziato alle ore 19:15 a seguito della chiamata al 113 da parte di una giovane donna che dichiarava di essere stata avvicinata dal suo ex compagno (Z.M. classe 1993) il quale non accettava la fine della relazione e soprattutto l’inizio di una relazione della giovane con il nuovo compagno. Dopo averle sottratto l’auto, la minacciava di provvedere lui stesso a far terminare la relazione con il nuovo compagno.

Il personale intervenuto conscio dell’evoluzione della relazione tra i due giovani per altri interventi espletati nei mesi scorsi, considerando che la giovane donna aveva solo pochi giorni fa denunciato per stalking l’ex compagno e ritenendo quest’ultimo in grado di perseverare nei comportamenti minacciosi, si portava presso l’abitazione dello stesso dove effettuava una perquisizione ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S. che dava esito positivo. Venivano infatti rinvenute una pistola tipo soft air, un’accetta, un passamontagna, una cartuccia cal.7,65. Veniva inoltre trovata una scatola delle dimensioni 19 cm, per 9 cm, per 6 cm contenente circa 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo cannabinoidi, confezionata in bustine termosaldate per l’immediata vendita.

Il materiale veniva sequestrato e al termine degli accertamenti Z.M. veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e denunciato ai sensi dell’art.73 dpr 309/90.