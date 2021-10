Il Comune di Vignola ha vinto il premio EMAS ecolabel UE 2021 per la dichiarazione ambientale più efficace. La premiazione è avvenuta nella mattinata di giovedì 28 ottobre presso Ecomondo, la fiera del Green e della sostenibilità ambientale in corso di svolgimento a Rimini. A ritirare il premio la vice sindaca e assessora all’ambiente Anna Paragliola e l’architetto Serena Bergamini, responsabile dell’ufficio ambiente.

La motivazione del premio fa riferimento alle innovazioni apportate alla dichiarazione ambientale nell’ultimo anno in vista del rinnovo 2021: “Una dichiarazione ambientale che si contraddistingue per il suo format originale, la sintesi e la capacità comunicativa elevata. La scelta delle immagini racconta il paesaggio locale attraverso la composizione fotografica di pregevole qualità. Particolarmente apprezzata anche l’organizzazione di lay-out di grafici e di tabelle che unisce alla scelta cromatica la chiarezza di contenuto di ciascun aspetto ambientale e dei dati”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo premio – ha dichiarato Anna Paragliola – l’innovazione grafica e la comunicazione sono il frutto di una nostra precisa scelta. In particolare tra le motivazioni del premio c’è l’apprezzamento per le immagini che accompagnano la dichiarazione ambientale. Sono immagini che hanno realizzato i nostri concittadini, che in questo modo hanno partecipato alla scrittura della dichiarazione ambientale, che il Comune di Vignola realizza, ogni anno, dal 2014”.