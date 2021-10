Nel pomeriggio di mercoledì 27 ottobre, gli operatori delle Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Bologna hanno rintracciato due soggetti italiani, un uomo di 33 anni e una donna di 24, autori di una rapina ai danni di un tassista.

Il tassista aveva contattato il 113 riferendo che i due soggetti, dopo essere saliti sul taxi in Piazza Re Enzo chiedevano di dirigersi verso via De’ Crescenzi dove, una volta arrestata la corsa, l’uomo estraeva un coltello e minacciava il richiedente mentre la donna asportava circa 250 euro; successivamente i due si davano alla fuga verso Via Malvasia.

Gli operatori di Polizia immediatamente intervenuti, individuavano e fermavano i due rapinatori che, all’esito degli accertamenti, venivano arrestati per rapina aggravata in concorso.

Con riferimento a tale episodio il presidente della società COTABO – Cooperativa Tassisti Bolognese, ha rivolto una lettera di ringraziamento agli operatori della Polizia di Stato del seguente tenore: “Giungano agli agenti operativi sul campo i nostri più sinceri ringraziamenti per le operazioni che avete condotto dopo la rapina ai danni di due tassisti di Bologna. Ci complimentiamo per aver assicurato alla giustizia persone pericolose che commettono crimini odiosi nei confronti di chi sta lavorando, effettuando un servizio pubblico”.